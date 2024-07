Paolini bekroont doorbraakseizoen met halve finale in Wimbledon en Italiaanse tennisgeschiedenis

Jasmine Paolini heeft zich als eerste Italiaanse ooit geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De verliezende finaliste van Roland Garros was in nog geen uur klaar met de Amerikaanse Emma Navarro.

Voor dit jaar had ze nog nooit een match op gras gewonnen. Ook tegen de Amerikaanse Emma Navarro had ze in 4 confrontaties nog nooit gewonnen.

Het zijn statistieken die de 28-jarige Jasmine Paolini in haar doorbraakseizoen aan gort slaat. De Italiaanse, die de finale van Roland Garros verloor, stoomde in amper 58 minuten door naar de halve finales.

Ze kwam snel een break achter, maar won daarna 11 van de 12 spelletjes voor een vlotte 6-2 en 6-1. Paolini is de eerste Italiaanse die de halve finales op Wimbledon haalt.

Paolini kan nu de eerste zijn sinds Serena Williams in 2016 die na de finale van Roland Garros ook de finale van Wimbledon haalt. Daarvoor moet ze wel voorbij de Kroatische Donna Vekic, die ze alleen nog maar op hardcourt tegenkwam.

De 23-jarige Navarro kan ondanks haar uitschakeling terugblikken op een geslaagde editie van Wimbledon. De Amerikaanse was nog nooit tot in de kwartfinales van een grandslamtoernooi geraakt. Op Roland Garros eerder dit jaar haalde ze de achtste finales, op Wimbledon was de eerste ronde vorig jaar al het eindstation.