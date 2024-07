Grasspecialiste Rybakina maait Svitolina in uurtje kort, Krejcikova heeft meer werk op Wimbledon

Verliezen op Wimbledon? Elena Rybakina heeft het nog maar 2 keer meegemaakt. In 2022 pakte ze bij haar tweede deelname al de grandslamtitel, vorig jaar moest ze in de kwartfinales het hoofd buigen voor Ons Jabeur.

Ook Elina Svitolina, vorig jaar nog halvefinaliste, maakte een uurtje kennis met het grastennis van de Kazachse. Rybakina kan nu een mooie 19-2-score voorleggen op Wimbledon.

Daar probeert ze in de halve finales een 20e zege bij te doen tegen Barbora Krejcikova. De winnares van Roland Garros van 2021 schakelde Jelena Ostapenko, de winnares in Parijs in 2017, uit.

Krejcikova had wat meer moeite om haar ticket te bemachtigen: ze kwam terug van een 4-1-achterstand in de tweede set om alsnog in twee sets aan het langste eind te trekken. De Tsjechische nam zo wraak voor 3 nederlagen op een rij tegen Ostapenko, die nog maar 15 spelletjes had verloren op weg naar de kwartfinales.