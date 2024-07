Geen 4e finale op rij voor Mertens op Wimbledon, dubbelpartner Hsieh verliest eerste match in 6 jaar

Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh hebben hun halve finale op Wimbledon niet kunnen winnen. Het Amerikaans-Tsjechische duo Siniakova/Townsend was te sterk en kan zaterdag zijn eerste Wimbledontitel als duo pakken.

Maar de Amerikaans-Tsjechische tandem bleek toch te sterk voor het eerste reekshoofd. Ondanks een relatief gemakkelijke eerste set, die ze met 6-3 wonnen, kwamen Mertens en Hsieh al snel op een 0-3-achterstand in set 2. Ze kwamen nog goed terug tot 5-4, maar Townsend en Siniakova haalden de set op eigen opslag binnen.

De sterren stonden nochtans gunstig voor een tweede Wimbledontitel voor Elise Mertens. Haar Taiwanese dubbelpartner had de laatste zes jaar geen wedstrijd meer verloren in het vrouwendubbel op Wimbledon.

Een pijnlijke nederlaag voor Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh. Ze beten in drie sets in het zand op Court No.1. De halve finales zijn zo het eindstation voor onze landgenote en haar teamgenote.

Ook in set 3 was het eerste reekshoofd op een 5-2-achterstand aangewezen. Mertens en Hsieh gaven beiden hun opslagspel weg maar wisten nog één break terug te pakken en wonnen dan wel hun eigen opslag.

Townsend en Siniakova serveerden de wedstrijd uit en na een dikke twee uur stond de eindstand op het bord: 3-6, 6-4 en 6-4.

Voor het Amerikaans-Tsjechische duo is het de eerste Wimbledonfinale als team. Siniakova wist het prestigieuze grandslamtoernooi al twee keer te winnen, in 2018 en 2022. Dat deed ze met Barbora Krejcikova, die gisteren haar halve finale tegen ex-winnares Elena Rybakina won en zo zondag voor het eerst in de finale van het enkelspel op Wimbledon staat.

Townsend en Siniakova nemen het zaterdag in de finale op tegen het Amerikaanse duo Dolehide/Krawczyk of het Canadees-Nieuw-Zeelandse duo Dabrowski/Routliffe.