Invaller David Goffin verprutst mooie kans (en mooie voorsprong) op Wimbledon

Voor David Goffin lag er een gouden kans om als 'lucky loser' door te stoten naar de tweede ronde op Wimbledon. Door het forfait van Andy Murray mocht Goffin het opnemen tegen de Tsjech Tomas Machac (ATP-39).



Machac staat niet bekend als de beste speler op gras en dat bleek ook in de eerste 2 sets gisteren. Hij grossierde in fouten. Goffin startte goed en won de eerste set. Hij stond solide te spelen tot de wedstrijd 's avonds werd stilgelegd.



Bij een 4-2 voorsprong in set 2 mochten Goffin en Machac hun wedstrijd vandaag verderzetten. Goffin trok de goede lijn van gisteren door en won ook de 2e set.



Maar in de 3e set begon zijn opslag wat te haperen. Dat kon hij eerst wel nog verbloemen door zelf nog door de opslag van Machac te gaan. Maar bij 4-4 verloor Goffin opnieuw zijn opslagspel en Machac maakte er daarna 6-4 van.



In de 4e set kon Goffin helemaal geen vuist meer maken. Machac ging 2 keer door de opslag van Goffin en won zelf zijn opslagspelletjes: 6-1.



Goffin herpakte zich in de 5e set en stond snel 5-0 voor. Gewonnen spel? Nee hoor. Machac kwam terug en de wedstrijd zou beslist worden in een supertiebreak. Daarin was Machac duidelijk sterker. Het werd 10-5 voor de Tsjech.



Zo eindigt het avontuur van Goffin op het heilige gras al in de eerste ronde. Machac neemt het in de volgende ronde op tegen de Rus Roman Safioellin (ATP-44).