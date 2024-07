Adembenemende Alcaraz gunt Djokovic geen set en verlengt zijn titel op Wimbledon

Het was al een half mirakel dat veteraan Novak Djokovic zo snel na zijn knieoperatie op het heilige gras van Wimbledon te bewonderen was. In de finale had de Servische recordjager dan ook weinig te verliezen.

Aan de overkant stond met titelverdediger Carlos Alcaraz een 21-jarig piepkuiken, maar dan wel een dat al 3 Grand Slam-toernooien won, waaronder de vorige editie van Wimbledon.

De eerste game was er meteen eentje om duimen en vingers bij af te likken. Na 14 minuten, 7 deuces en 5 break points brak Alcaraz in het eerste spelletje door de opslag van Djokovic.

Een razend spannende start die helaas geen vervolg kende. Djokovic had geen antwoord op een tweede break van een dominante en dodelijk efficiënte Alcaraz en verloor de eerste set met 6-2.

Set 2 was nagenoeg een kopie van de eerste. Het atletische vermogen van Alcaraz en ongedwongen fouten van Djokovic op cruciale momenten zorgden voor een tweede 6-2 in het voordeel van de Spanjaard.