Barbora Krejcikova wipt favoriete Rybakina en treft Paolini in finale op Wimbledon

Barbora Krejcikova heeft het tweede finaleticket op Wimbledon veroverd. De Tsjechische oud-winnares van Roland Garros was de underdog tegen 's werelds nummer vier Jelena Rybakina, maar versloeg de Kazachse na een driesetter. In de finale wacht nu de Italiaanse Jasmine Paolini.

Na het forfait van Aryna Sabalenka en de vroege exits van Iga Swiatek en Coco Gauff was de favorietenrol op Wimbledon bij de vrouwen weggelegd voor Jelena Rybakina. De Kazachse nummer vier van de wereld trof in haar halve finale de Tsjechische Barbora Krejcikova, het nummer 32 van de wereld.

In set één leek het een "walk in the park" te worden Rybakina, eindwinnares in Londen in 2022. De Kazachse stond 4-0 en 5-1 voor in de eerste set, maar liet de Tsjechische - mede door eigen foutjes - toe nog twee spelletjes te winnen. Uiteindelijk trok ze de eerste set toch over de streep.

In de tweede set krikte Krejcikova haar niveau gevoelig op. De Tsjechische won Roland Garros in 2021 en kon teren op haar ervaring om zichzelf terug in de wedstrijd te knokken. Ze pakte set twee met 6-3.

Set drie ging lang gelijk op, maar bij 3-3 veroverde Krejcikova een eerste break. Rybakina weerde zich nog kranig, maar bij 5-4 maakte de Tsjechische het finaal af. Ze staat zo voor het eerst in de finale van Wimbledon en treft zaterdag met Jasmine Paolini een andere debutante.