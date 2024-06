Dominante Swiatek mag zich opmaken voor 4e finale op Roland Garros na winst tegen Coco Gauff

Een nieuwe finale op Roland Garros voor Iga Swiatek (WTA 1). In twee sets (6-2, 6-4) rekende ze relatief eenvoudig af met Coco Gauff (WTA 3). In de finale kan ze haar 4e Roland Garros in de wacht slepen.

De drievoudige winnares van Roland Garros ging in de eerste set meteen door de opslag van haar opponente en loste de rol niet meer: de 6-2 stond na iets meer dan een halfuur al op het bord.

Er stond geen maat op het nummer 1 van de wereld. In een heruitgave van de finale van 2020 heeft Iga Swiatek in 2 sets korte metten gemaakt met de Amerikaanse Cori Gauff .

In set twee mocht US Open-winnares Gauff als eerste serveren. In het vierde spelletje pakte ze ook een break waardoor ze 3-1 voorkwam. Lang kon ze die voorsprong echter niet vasthouden. Swiatek won 4 spelletjes op een rij en kreeg bij 5-3 twee matchballen.



Gauff weerde zich nog kranig en kon beide matchpunten wegwerken. Swiatek maakte het even later op haar eigen service wel af met een vierde matchbal. Geen tweede finale voor de jonge Amerikaanse, wel een vierde voor de Poolse.

Swiatek heeft nu 20 matchen na elkaar gewonnen op Roland Garros. Alleen Chris Evert, Monica Seles, Justine Henin en Steffi Graf slaagden daarin.



In haar 3e opeenvolgende finale in Parijs neemt Swiatek het op tegen de Italiaanse Paolini (WTA 15) of tegen de 17-jarige toernooirevelatie Mirra Andrejeva (WTA 38).