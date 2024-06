Geen nieuwe finale op Roland Garros voor Gillé/Vliegen: laatste Belgen sneuvelen in kwartfinale

De kwartfinale is het eindstation geworden op Roland Garros voor Sander Gillé en Joran Vliegen. Het Belgische dubbelduo werd na 3 sets uitgeschakeld door Bopanna en Ebden. Zo kunnen ze hun stunt van vorig jaar niet herhalen. Toen geraakten onze twee landgenoten tot in de finale.

Ook de laatste Belgen mogen hun koffers pakken in Parijs.

Vorig jaar verrasten Sander Gillé en Joran Vliegen nog met een plek in de finale, dit jaar stopt hun verhaal in de kwartfinale. Na 3 sets bleken Rohan Bopanna en Matthew Ebden, tweede reekshoofd in Parijs, te sterk.

De partij ging nochtans lang gelijk op. In de eerste set slaagde geen van beide duo's erin om een breakkans te versieren. In de tiebreak trokken de Indiër en de Australiër uiteindelijk aan het langste eind.

Ook in set 2 bleef een break lang uit. Pas in spelletje 11, bij een 5-5-stand, konden Gillé en Vliegen door de opslag van het Indiaas-Australische duo gaan. Alles dus nog te beslissen in de laatste set.

Maar daarin bleken Bopanna en Ebden plots meer dan een maatje te groot. De winnaars van de laatste Australian Open gaan zo door naar de halve finale.

Daar treffen ze de Italianen Simone Bolelli en Andrea Vavassori, reekshoofd nummer 10.