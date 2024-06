Eerste keer samen, meteen prijs: Gauff en Siniakova gunnen Paolini ook geen dubbeltitel in Parijs

De Italiaanse Jasmine Paolini heeft ook in de finale van het dubbelspel naast de hoofdprijs gegrepen. De verliezende finaliste in het enkelspel moest met haar landgenote Sara Errani het hoofd buigen voor Coco Gauff en Katerina Siniakova.

Twee slachtoffers van Roland Garros-winnares Iga Swiatek stonden tegenover elkaar in de finale van het dubbelspel.

Cori Gauff, die voor het eerst een duo vormde met de Tsjechische Katerina Siniakova, zon op wraak voor haar nederlaag in de halve finales tegen de Poolse nummer 1 van de wereld. Maar ook Jasmine Paolini had nog iets goed te maken na de verloren finale in Parijs.

Het Amerikaans-Tsjechische duo krikte zijn niveau omhoog in de tiebreak van de eerste set en liet dat momentum niet los. Zo schoten ze meteen raak bij hun debuut als dubbelpartners.

Voor Coco Gauff is het haar eerste grandslamtitel in het dubbelspel. Ze won vorig jaar wel al de US Open in het enkelspel. Voor Siniakova is het al haar 8e major in het dubbelspel, haar 3e in Parijs.