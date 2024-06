Alexander Zverev klopt overuren op weg naar kwartfinales Roland Garros

Alexander Zverev (ATP-4) wil met deze Roland Garros zijn eerste Grand Slam-titel binnenhalen. Maar net als in de vorige ronde heeft hij hard moeten zwoegen om door te stoten. In een vijfsetter versloeg de Duitse favoriet om 1.40 uur deze nacht Holger Rune (ATP-13).

Voor het vierde jaar op een rij staat Alexander Zverev in de kwartfinales op Roland Garros. Maar het werd hem tot nu toe niet gemakkelijk gemaakt.



Na een clash in de eerste ronde tegen Rafael Nadal, de 14-voudige winnaar op het Parijse gravel, en een redelijk gemakkelijke overwinning tegen David Goffin, moest Zverev gisterenavond/nacht voor een tweede keer op een rij een vijfsetter spelen.



In de vorige ronde zette hij de Nederlander Tallon Griekspoor opzij in een supertiebreak, dit keer was de Duitser in vijf sets te sterk voor de Deen Holger Rune.