Elise Mertens knokt zich naar tweede ronde: "Op ervaring en dankzij Belgische fans"

Set twee werd dan weer een echt gevecht op het gravel in Parijs. Elise Mertens kreeg veel steun uit de tribunes en dat gaf haar misschien wel de kracht om rustig te blijven toen Maria Lourdes Carlé bij 3-4 een eerste keer op voorsprong kwam in de wedstrijd.

Elise Mertens had op het gravel vooral wat moeilijkheden met de omstandigheden. "In de eerste set was het niet aan het regenen en was de baan net iets sneller, maar in de tweede set begon het soms echt hard te regenen. De ballen werden zwaar en de baan traag."

"Zij had in het begin, denk ik, ook wel wat last van de zenuwen. Ze miste toch wat ballen, maar daarna begon ze ook beter te spelen. Die tragere baan lag haar ook beter. Ze is een echte gravelspeelster, ze brengt veel terug en laat je echt werken."

"Ik heb wel een paar setballen kunnen wegwerken bij 3-5. Dan werd het 6-6 en 10-8 in de tiebreak dus ik ben blij dat ik in twee sets heb kunnen winnen.

Hoe blijft Mertens rustig bij zoveel setballen tegen? "Door de ervaring toch wel. Ik heb net nog een aandenken gekregen voor mijn 10e deelname hier. Dus ervaring helpt, maar wat zeker ook geholpen heeft zijn de Belgische fans. Er was veel ambiance, het stadion zat helemaal vol en dat voor 99 procent met Belgische fans. Het is echt leuk dat die mensen naar hier komen."

"Deze geeft me wel een boost. De eerste ronde is altijd stresserend, nu komen de armen en benen wat losser."