Sterke Zizou Bergs beloont zichzelf met duel tegen topreekshoofd Ben Shelton in Houston

Zizou Bergs sloeg uitstekend op tegen zijn 24-jarige leeftijdsgenoot en nummer 133. Onze landgenoot hamerde liefst 12 aces neer en won 75 procent van zijn opslagen.





In de eerste set moest hij nog 4 breakballen wegwerken en trok hij het laken naar zich toe in de tiebreak. Hij liep daarin 5-1 uit, maakte het nog even spannend, maar met 7-5 was set 1 binnen.



In set 2 zette Bergs nog een tandje bij. Zijn service draaide nog beter: hij gaf maar 4 punten weg op zijn eigen opslag. Zelf brak hij op love bij zijn eerste breakmogelijkheid in de partij: 0-2.



Dat gaf Bergs niet meer uit handen. Hij beloonde zichzelf met een duel tegen de Amerikaan Ben Shelton, het topreekshoofd in Houston. De nummer 16 van de wereld was vrij in de eerste ronde.



Het was het 2e duel tussen Bergs en Kypson, vorig jaar op de Challenger in Tallahassee won de Belg ook.