Missie Roland Garros lijkt ver weg: David Goffin moet meteen inpakken in Roemenië

David Goffin (ATP 100) heeft zich dinsdag niet geplaatst voor de tweede ronde van het ATP 250-toernooi in de Roemeense hoofdstad Boekarest (651.865 euro).

De 33-jarige Belg moest na twee uur en vijf minuten zijn meerdere erkennen in de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 66). Kecmanovic won in drie sets met 6-4, 3-6 en 6-3.

Voor Goffin, die vorige week brak met zijn coach Germain Gigounon, was Boekarest het derde graveltoernooi van het seizoen. Eerder haalde hij vanuit de kwalificaties de tweede ronde op het ATP 250-toernooi in Marrakech en werd hij uitgeschakeld in de eerste voorronde van het Masters 1.000 in Monte Carlo.

De Luikenaar staat als eerste reserve net niet rechtstreeks op de hoofdtabel van Roland Garros. Alleen de top 99 hoeft geen kwalificaties te spelen.

Goffin moet rekenen op een forfait om meteen op de tabel van Roland Garros te geraken. Het graveltoernooi begint op 20 mei met de kwalificaties. De mannenfinale is het sluitstuk op 9 juni.