Finalevloek blijft Ruud achtervolgen, Tsitsipas wint 3e keer in Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas heeft voor de 3e keer in 4 jaar het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo gewonnen. Hij troefde in twee sets de Noor Casper Ruud af, die maar geen belangrijke finales lijkt te kunnen winnen.

Zou het dan eindelijk eens prijs zijn voor Casper Ruud? De Noor heeft wel 10 titels op zijn naam staan, maar allemaal op het ATP 250-niveau. Op de grotere afspraken loopt het steevast mis.

De ATP Finals in 2022, Roland Garros in 2022, US Open in 2022, Roland Garros in 2023... Telkens was Ruud er dicht bij, telkens ging het mis in de finale. En die vloek deed hem ook de das om in Monte Carlo.

De Noor had in de halve finales nog Novak Djokovic geklopt, maar tegen Stefanos Tsitsipas kon hij pas in de 2e set wat weerwerk bieden. Maar niet genoeg om de Griek van een 3e eindzege te houden.

Voor Tsitsipas, die een einde maakte aan de zegereeks van Jannik Sinner in de halve finales, was het zijn eerste finale van het jaar. Met zijn eerste toernooiwinst sinds Los Cabos in augustus vorig jaar springt hij weer de top 10 van de ATP-ranking binnen.

Bij Casper Ruud blijft de teller op 10 zeges in 21 finales staan.