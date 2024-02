David Goffin klopt 18-jarig talent Prizmic na stevig duel met eindeloze tiebreak in Rotterdam

Niet zonder slag of stoot, maar David Goffin heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Rotterdam. De Belg (ATP 133) nam het op tegen Kroatisch talent Dino Prizmic (ATP 171). De 18-jarige tegenstander zorgde voor een slopende partij van bijna 3 uur. Iets wat hij eerder dit jaar al deed tegen Novak Djokovic.

2 uur en 26 minuten. Of hoe de klok aangeeft dat er een stevige strijd plaatsvond in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rotterdam.

David Goffin begon sterk aan zijn partij tegen de Kroaat Dino Prizmic. De Belg zette de 18-jarige in set 1 opzij met 6-4.

Maar dan toonde Prizmic zijn talent en doorzettingsvermogen. Net als tegen Novak Djokovic in de eerste ronde van de Australian Open, maakte hij er een marathonpartij - goed voor 4 uur tennis toen - van met lange rally's.

In de tiebreak van de tweede set slaagde Goffin er niet in om een matchbal te verzilveren. Het vervolg was een nagelbijter tot 12-12 (!), waarna Prizmic het laken naar zich toetrok.

De veer brak bij de jonge Kroaat. Met een vlotte 6-1 plaatste hij zich voor de tweede ronde, waar hij de winnaar van het duel tussen het Australische vijfde reekshoofd Alex de Minaur (ATP 11) en de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 33) treft.