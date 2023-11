Jannik Sinner werkt drie matchballen van Novak Djokovic weg en loodst Italië naar Davis Cup-finale

Dus moest in een beklijvende derde set de beslissing volgen. Daarin werkte Sinner maar liefst drie matchballen weg bij 4-5. Hij wipte daarna op en over zijn nieuwe rivaal en won alsnog met 7-5.

Trouw aan zijn mentaliteit knokte de Serviër zich opnieuw in de partij. Hij krikte zijn niveau op en gaf Sinner een koekje van eigen deeg in set 2: 2-6.

In de halve finale van de Daviscup stonden beide heren opnieuw tegenover elkaar. Servië leidde de dans tegen Italië, dus was het aan Sinner om de boel recht te trekken.

Even later stonden beide kemphanen weer oog in oog, deze keer in het dubbelspel. En opnieuw liet Sinner zijn Servische rivaal in het zand bijten.

Aan de zijde van Lorenzo Sonego haalde Sinner het met 6-3 en 6-4 tegen Djokovic en Miomir Kecmanovic.

Morgen strijden Italië en Australië in de finale om de hoofdtrofee.