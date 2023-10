Hubert Hurkacz pakt eindzege in Shanghai na zenuwslopende tiebreak tegen Roeblev

De Pool Hubert Hurkacz (ATP 17) heeft na een absolute thriller in de finale tegen de Rus Andrej Roeblev (ATP 7) het Masters 1000-toernooi in Shanghai (hard/8.800.000 dollar) gewonnen.

Hurkacz haalde het met 6-3, 3-6 en 7-6 (10/8) van Roeblev, die in de tiebreak een matchpunt niet kon verzilveren. Hurkacz kon het afmaken bij zijn vierde matchpunt. De eerste had hij verkregen bij 5-4 in de derde set, de drie andere volgden in de tiebreak.

In de onderlinge duels leidt Hurkacz nu met 3-2. De Pool stond voor de derde keer in de finale van een Masters 1000-toernooi. In 2021 stak Hurkacz de toernooizege op zak in Miami.

Hurkacz veroverde zondag een zevende titel. Dit jaar won hij het toernooi in Marseille. Roeblev blijft steken op 14 ATP-toernooien op zijn palmares. Eerder dit jaar was hij de beste in de Masters 1000 van Monte Carlo en in Bastad.