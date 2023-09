Zverev en Sinner bekampen mekaar bijna 5 uur op de US Open

De Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Jannik Sinner hebben de achtste finales in New York afgesloten met een marathonpartij. Na 4 uur en 41 minuten - goed voor de langste match op deze US Open - trok Zverev aan het langste eind. In de kwartfinales kijkt hij titelverdediger en nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz in de ogen.