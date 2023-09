Zheng kan niet opnieuw stunten, Sabalenka naar 3e halve finale op een rij

Zheng Qinwen (WTA-23) haar US Open eindigt in de kwartfinales. Dat is voor de Chinese wel haar beste resultaat ooit op een grandslam. Tegen Aryna Sabalenka had ze echter weinig verhaal. Na twee korte sets stootte de Wit-Russin door naar de halve finales. Het is het derde jaar op een rij dat ze het zo ver schopt in New York.