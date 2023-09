Jelena Ostapenko stuurt titelverdediger Iga Swiatek naar huis, die is na US Open nummer 1 af

Iga Swiatek gold als topfavoriete voor de US Open, waar de 22-jarige haar 5e grandslamtitel zocht na Roland Garros 2020, 2022 en 2023 en de US Open 2022.



Dat was evenwel zonder Jelena Ostapenko gerekend, de 26-jarige die in 2017 Roland Garros won. De nummer 21 van de wereld ging goed om met de krachtige slagen van Swiatek en nam de Poolse zelfs in snelheid.



Opvallend: Ostapenko speelde al 4 keer tegen Swiatek, 4 keer won ze. Wat is haar geheim? "Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar ik wist ook dat ik mijn eigen spel moest spelen en agressief en snel moest zijn, met veel power. Want daar houdt ze niet van. Ik moest voor elk punt en tot het laatste knokken."



Ostapenko sloeg in elke set meer winners, maar moest de eerste wel nog aan Swiatek laten. Nadien ging ze haar foutenlast beperken en was ze werkelijk dominant. In de derde set mocht Swiatek 4 keer opslaan, 4 keer was het een break.

Swiatek verliest haar nummer 1-plek aan de Wit-Russin Aryna Sabalenka, die komende nacht nog speelt. "Ik ben niet blij, maar die nummer 1 was ook behoorlijk uitputtend. Als ik nog eens in die situatie komt, zal ik het anders aanpakken. Het was een beetje stresserend, dat zou niet hoeven."



Wat er vannacht misliep, kon ze niet meteen zeggen: "Ik ben verrast dat mijn niveau zo drastisch veranderde. Als ik slecht speel, is dat meestal in het begin en daarna been ik bij of vind ik een oplossing. Dat was deze keer helemaal omgekeerd. Ik voelde plots geen controle meer. Ik weet niet wat er gebeurde."