Geen eerste titel in 3 jaar voor Dominic Thiem, die voor eigen volk finale verliest van Baez

Baez won na 1 uur en 21 minuten in twee sets met 6-3 en 6-1. Voor Baez, die al twee ATP-titels op zak had, was het zijn vijfde ATP-finale. Eerder won hij al de ATP-toernooien van Estoril in 2022 en van het Argentijnse Cordoba van februari dit jaar.



Vooraf hadden Thiem en Baez elkaar nog maar één keer tegengekomen op het ATP-circuit. De Argentijn versloeg de Oostenrijker in juli vorig jaar in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad. Baez speelde toen ook de finale, maar daarin was zijn landgenoot Francisco Cerundolo te sterk.

De 29-jarige Thiem stond voor het eerst in de finale van een toernooi sinds de ATP Finals in november 2020, die hij toen verloor van de Duitser Alexander Zverev. Thiems laatste toernooizege dateert nog van twee maanden eerder, toen hij in september 2020 op de US Open zijn eerste en enige grand slam won.

Thiem piekte toen op nummer drie op de ATP-ranking, maar nadat een polsblessure hem van augustus 2021 tot maart 2022 aan de kant hield, maakte hij een vrije val op de ranking.