Caroline Wozniacki opent comeback met vlotte zege: "Tennis is zoals met een fiets rijden"

Na een nerveuze start vond Caroline Wozniacki haar ritme snel terug. De voormalige nummer 1 van de wereld maakte snel komaf met Kimberly Birrell in haar gekende stijl: dominerend vanaf de achterlijn.

"Tennis is een beetje zoals met een fiets rijden, dat verleer je niet", lachte Wozniacki na haar zege. "Maar bij zo'n comeback is het toch een beetje anders. Bij belangrijke punten laat je je wat meer meeslepen en speel je niet zo zuiver."

De 33-jarige Wozniacki hing haar racket in 2020 aan de haak om zich te concentreren op haar gezin. Sindsdien kreeg ze samen met haar man, ex-NBA-speler David Lee, 2 kinderen: Olivia en James.

"Het is heel leuk om terug te zijn en heel speciaal om dat met mijn gezin te kunnen delen. Vooral de oudste begint het al te snappen. Het is cool dat ze nu al de wereld kan zien en de verschillende landen kan ervaren." In de volgende ronde neemt Wozniacki het op tegen Marketa Vondrouseva, de Tsjechische die Wimbledon won.