Zizou Bergs kan stuntzege tegen Kecmanovic niet over streep trekken

Nooit eerder stond Zizou Bergs in de kwartfinales van een ATP-toernooi (Challengers niet meegerekend), laat staan in de halves finales. Als kwalificatiespeler zette hij op de hoofdtabel in Zwitserland al de Serviër Laslo Djere (ATP-55) en de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP-118) opzij in 3 sets.



Vandaag zou hij ook 3 sets nodig gehad hebben om Miomir Kecmanovic te verslaan, want de Serviër pakte meteen de opslag af van onze landgenoot én en na een 2e break in het 7e spelletje ook de eerste set.



Al wist Bergs dat Kecmanovic ook te pakken was, want hij kon in het 4e spel de service van de Serviër afnemen. En Kecmanovic kon pas zijn 1e setpunt benutten, toen hij 2 breakballen had weggewerkt: 6-4 na 52 minuten.





Bergs tankte vertrouwen en schakelde een versnelling hoger. Hij ging door de opslag van zijn opponent in het 8e spelletje en haalde de 2e set op love binnen: 6-3 in 40 minuten.



Bergs ging op zijn elan door en pakte meteen Kecmanovics opslag af. Hij liet wel 2 breakballen op 3-0 liggen, maar liep toch een dubbele break uit: 4-1.



Het zwaarste leek achter de rug, maar de 24-jarige Belg kon het laken tegen zijn 1 jaar jongere tegenstander niet definitief naar zich toetrekken. Er volgde een rebreak en toen Bergs bij 5-4 mocht opslaan voor de match, trilde zijn arm. Hij kwam 0-40 achter, maar zou er alsnog 40-40 van maken. Een 5e breakbal bleek toch genoeg voor Kecmanovic om in leven te blijven.



Op love liep die vervolgens uit naar 6-5. Bergs serveerde nu zelf om in de match te blijven, maar moest bij 15-40 weer 2 breakballen/matchballen toestaan. Hij klauwde nog terug, maar uiteindelijk was de 4e matchbal de goeie voor Kecmanovic: 7-5 na 1u04'.