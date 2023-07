Zizou Bergs knokt zich na thriller naar kwartfinales in Zwitserland

Bergs had maandag zijn start niet gemist in het Zwitserse Gstaad. Onze landgenoot, het nummer 175 van de wereld, wipte met Laslo Djere (ATP 55) het achtste reekshoofd in drie sets.

Bergs had vertrouwen getankt voor de tweede ronde, waarin hij tegenover de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 118) kwam te staan, die net als Bergs uit de kwalificaties kwam.

De eerste set draaide meteen uit op een thriller: pas bij 9-8 in de tiebreak kon Bergs het laken naar zich toe trekken. In de tweede set ging het tot 4-4 gelijk op, maar Rodionov kon op het juiste moment een nieuwe break veroveren: 4-6.

De derde set draaide opnieuw uit op een thriller, maar Bergs maakte het af in een nieuwe tiebreak. Zo plaatst hij zich voor de kwartfinales in Zwitserland.

In de volgende ronde treft hij de winnaar van het duel tussen de Zwitser Dominic Stricker (ATP 106) en het Servische tweede reekshoofd Miomir Kecmanovic (ATP 44).