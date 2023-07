Derde keer, goede keer: Zizou Bergs klopt Serviër Laslo Djere in Gstaad

Zizou Bergs en de Serviër Laslo Djere stonden in Gstaad voor de 3e keer in hun carrière tegenover elkaar. Hun eerste ontmoeting was 2 jaar geleden ook in Gstaad, toen Djere het haalde in 3 sets. Eerder dit jaar trok de Serviër ook aan het langste eind tegen Bergs in de 1e ronde op de Australian Open.

Maar driemaal is scheepsrecht, ook voor Zizou Bergs. Want vandaag was het wel prijs voor onze landgenoot. Bergs won set 1 overtuigend, maar Djere hing de bordjes weer gelijk in de 2e set. In de beslissende 3e set trok Bergs het laken naar zich toe dankzij een break in het felbevochten 8e spelletje.