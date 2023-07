Yanina Wickmayer moet ondanks setwinst koffers pakken na eerste ronde: "Voel dat ik nog beter kan"

"Of ik had kunnen winnen, weet ik niet", is Wickmayer doodeerlijk. "Streng zijn voor mezelf is altijd goed, al ben ik zeker tevreden van mijn wedstrijd vandaag."

"Het niveau lag heel hoog. Ik kreeg weinig tijd om mijn eigen spel op te dringen. Ik voel dat ik hier en daar werkpuntjes heb. Dat is alleen maar positief. Als ik vandaag van de baan stap met het gevoel dat ik niet beter kan, zou ik minder tevreden ben."

"Ik voel dat ik bij momenten de dingen kan uitvoeren waar ik de afgelopen weken op gewerkt heb. Het was leuk om eens te meten waar mijn niveau ligt, want ik speelde vooral kleinere toernooien waar de speelsters uit de top 50 niet aanwezig waren."