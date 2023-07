Yanina Wickmayer kan stunt niet volmaken tegen Iga Swiatek: "Trots hoe ik heb teruggevochten"

Yanina Wickmayer had gisteren een stevige dag achter de rug in de Poolse hoofdstad. Nadat ze in de kwartfinales haar dubbelpartner Heather Watson had uitgeschakeld, moest ze niet veel later alweer aan de slag: in de halve finales tegen niemand minder dan Iga Swiatek.

De nummer 1 van de wereld en winnares van Roland Garros won set 1 met duidelijke cijfers: 6-1. Daarna kwam de Poolse 5-2 voor.

Wickmayer leek te capituleren, maar ze wist 3 matchpunten te annuleren.

Bij 5-5 legde de organisatie de wedstrijd stil wegens de invallende duisternis. De wedstrijd hervatte vanmiddag en Wickmayer kon meteen doorgaan op haar elan.

Ze kwam 6-5 voor, maar moest finaal toch het hoofd buigen voor Swiatek in de tiebreak. Na een mum van tijd stond ze daarin 5-1 achter.

Wickmayer spartelde nog tegen en werkte opnieuw 2 matchpunten weg. Uiteindelijk nekte een dubbele fout de Belgische, het werd 8-6 in de tiebreak.

Wickmayer beleeft een erg succesvolle week, ze speelt in Warschau vandaag ook de dubbelfinale.

"Ik ben heel tevreden over mijn dag. Ik speelde heel goed tegen Watson en tegen Swiatek heb ik alles gegeven. Ik ben trots dat ik heb teruggevochten", reageerde Wickmayer gisteren.