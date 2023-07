Tranen op Wimbledon: geblesseerde Haddad Maia en gefrustreerde Andrejeva uitgeschakeld

Er is een einde gekomen aan het sprookje van de 16-jarige Mirra Andrejeva op The All England Club. Ze doorspartelde de kwalificaties om als op twee na jongste qualifier ooit de vierde ronde te halen, maar daar riep Madison Keys de jonge Russin een halt toe.

Dat Andrejeva nog niet al te veel ervaring heeft op het hoogste niveau, bleek in haar duel tegen de Amerikaanse. Ze won de eerste set met 6-3 en kwam ook 3-0 voor in de tweede set, toen ze plots helemaal instortte.

Uit frustratie keilde Andrejeva haar racket weg, wat haar op een waarschuwing van de scheidsrechter kwam te staan. In het beslissende spelletje vloog haar racket opnieuw uit haar hand, toen ze struikelde.

De scheidsrechter gaf de jonge Russin een strafpunt, wat Madison Keys meteen een matchpunt opleverde. Andrejeva ging nog verhaal halen - "ik heb mijn racket niet gegooid, ik struikelde - maar ze kreeg nul op het rekest.

Keys maakte het onverbiddelijk af en staat voor het eerst sinds 2015 in de kwartfinales van Wimbledon. Andrejeva verliet het Engelse gras in tranen.