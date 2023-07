Titelverdedigster Rybakina op een been naar 4e ronde Wimbledon

De Belgen doen niet meer mee in het enkelspel, de Britten ook niet. Met Katie Boulter vloog de laatste thuisspeelster uit het grandslamtoernooi.

Jelena Rybakina gunde haar tegenstandster met moeite twee games in de derde ronde (6-1 en 6-1). De Kazachse speelster was in minder dan een uur klaar: in 57 minuten om precies te zijn.

"Ik wist dat het publiek achter haar stond, maar ik ben erin geslaagd om de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven", legde Rybakina uit.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt ze het op tegen Beatriz Haddad, de Braziliaanse die vorige maand de halve finales haalde op Roland Garros.