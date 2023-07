Oekraïense Svitolina roept nummer 1 Swiatek een halt toe: "De oorlog heeft me sterker gemaakt"

Roland Garros (drie keer) en de US Open staan al op het palmares van Iga Swiatek, maar gras is niet de favoriete ondergrond van de nummer 1 van de wereld. Voor het eerst stond ze in de kwartfinales op The All England Club.

Het groene tapijt ligt Elina Svitolina dan weer een pak beter. De Oekraïense stond in 2019 al in de halve finales en knokt zich nu weer een weg naar de top, nadat ze in oktober een dochtertje op de wereld heeft gezet.

En knokken kan Svitolina. Dat toonde ze in de tweede ronde al tegen Elise Mertens en herhaalde ze nog eens tegen Swiatek. De 28-jarige Oekraïense kwam in de tiebreak in de 2e set op 2 punten van de zege, maar haar Poolse rivale sleepte nog een 3e set uit de brand.

Daarin won Svitolina 5 games op een rij om voor de tweede keer een ticket voor de halve finales van Wimbledon te boeken. Zo zet ze haar knappe comeback voort, want ook op Roland Garros stond ze al in de kwartfinales.

Als ze voor het eerst in haar carrière een grandslamfinale wil halen, moet ze afrekenen met de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42). Die zwoegde zich in drie sets (6-4, 2-6 en 6-4) voorbij de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 4).