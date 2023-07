Nr. 1 Iga Swiatek raast door Wimbledon en gunt Spaanse amper twee spelletjes

Iga Swiatek is al een poos de onbetwiste nummer één in het vrouwentennis. De Poolse, die dit jaar al Roland Garros won, had wel geen ideale voorbereiding achter de rug voor de grasgrandslam. Zo was ze enkele dagen voor de start nog ziek.

Maar de ziektekiemen zijn ondertussen duidelijk uit haar lijf. Tegen de Chinese Zhu Lin won Swiatek vlot in de eerste ronde, en ook haar tweede partij werd appeltje-eitje voor de Poolse.

De Spaanse Sara Sorribes, het nummer 84 van de wereld, kon in de eerste set nog twee spelletjes afsnoepen van Swiatek, maar in de tweede set kreeg ze een blanco spel om de oren.

Na twee vlotte zeges raast Swiatek doorheen het toernooi. In de derde ronde treft ze de winnares van het duel tussen Petra Martic en Diane Parry.