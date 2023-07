Nr. 1 Iga Swiatek evenaart beste resultaat op Wimbledon met plekje in achtste finales

Met een achtste finale evenaart Swiatek haar beste resultaat op Wimbledon. Om nog beter te doen moet ze voorbij de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 14), die de Poolse Magda Linette (WTA 24) met 6-2 en 7-5 uitschakelde.

Op de andere grand slams kan Swiatek al mooiere adelbrieven voorleggen. Ze won Roland Garros in 2020, 2022 en dit jaar en het US Open van vorig jaar. Op het Australian Open was ze vorig jaar halvefinaliste.