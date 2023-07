Jabeur neemt revanche op Wimbledon in heruitgave finale vorig jaar tegen titelverdedigster Rybakina

Een heruitgave van de finale van vorig jaar was de kwartfinale tussen Ons Jabeur en Elena Rybakina dit jaar. In de finale van 2022 haalde Rybakina iets wat verrassend haar eerste grandslamtitel binnen.

Op Wimbledon zal daar dit jaar geen tweede grandslamtitel bij komen.

Rybakina won wel de eerste set in de tiebreak, maar verloor daarna set twee en drie, exact het omgekeerde scenario van wat vorig jaar in de finale gebeurde.

Toen won Jabeur de eerste set, maar herpakte Rybakina zich en won de twee sets erna twee keer met 6-2.

In de kwartfinale van dit jaar ging de wedstrijd twee sets gelijk op, maar in de beslissende derde set had Rybakina te veel problemen om haar eigen opslagspel te behouden. Resultaat een 6-1-nederlaag en einde toernooi voor haar.