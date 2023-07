Debuut zit erop: De Minaur legt Kimmer Coppejans met een dag vertraging over de knie in eerste ronde

clock 22:25

22 uur 25. Het licht is op in Londen. Kimmer Coppejans zal een nachtje kunnen slapen over zijn allereerste wedstrijd op Wimbledon. In zijn eerste ronde tegen Alex De Minaur werd het buiten te donker om te blijven tennissen. Coppejans begon sterk aan de partij en won in een felbevochten tiebreak de eerste set. Daarna nam de Australiër over: 1-2. .