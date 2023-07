Carlos Alcaraz moet zwoegen om 2e week van Wimbledon te halen

Bijna 4 uur moest Carlos Alcaraz zich in het zweet werken om de Chileen Nicolas Jarry opzij te zetten. In de eerste set ging het nog vlot voor de Spanjaard, maar het 25e reekshoofd kraakte niet gemakkelijk.

Jarry snoepte het nummer 1 van de wereld voor het eerst een set af op Wimbledon. De Chileen leek ook in de 4e set Alcaraz een hak te kunnen zetten, maar een aantal unforced errors brak hem zuur op.

Alcaraz kon zo de klus toch in 4 sets afwerken: het eerste setpunt was meteen prijs. De winnaar van Queens staat zo net als vorig jaar in de 4e ronde van Wimbledon. Toen moest hij het hoofd buigen tegen de Italiaan Jannik Sinner.

De Spanjaard heeft dit seizoen al 43 zeges tegenover 4 nederlagen. In de volgende ronde moet hij voorbij voormalig finalist Matteo Berrettini of Alexander Zverev. Alcaraz kan de derde jongste winnaar ooit worden op Wimbledon, na Boris Becker en Björn Borg.