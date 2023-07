Carlos Alcaraz haalt 1e kwartfinale op Wimbledon, ook Holger Rune stoot door

De twee twintigers blijven aan zet op Wimbledon. Zowel Carlos Alcaraz als Holger Rune heeft zich verzekerd van een plekje in de kwartfinales. Beiden hadden vier sets nodig om hun rechtstreekse tegenstander van het Londense gras te maaien. In de volgende ronde kijken de generatiegenoten in elkaars ogen.