Britse held Murray sneuvelt na vijfsetter tegen Tsitsipas op Wimbledon

Na heel wat blessureleed wou Andy Murray voor eigen publiek tonen dat hij nog niet veel van zijn klasse heeft moeten inboeten.

Tegen Stefanos Tsitsipas, het nummer 5 van de wereld, kwam de Wimbledon-winnaar van 2013 en 2016 gisteren op één set van een stunt, toen de avondklok zijn momentum doorbrak.

Een dag later slaagde Murray er niet meer in om een beslissende derde set te winnen. Tsitsipas maakte het spannend, maar mocht na een vijfsetter vieren. De Griek maakte het af met een ace.

Een nieuwe klap voor de Britten, want eerder vandaag moest ook al de best geplaatste Brit Cameron Norrie (ATP 12) het toernooi verlaten.

Tsitsipas, op de Australian Open nog verliezend finalist, neemt het in de derde ronde op tegen Laslo Djere. Zijn beste resultaat in Londen is een vierde ronde in 2018.