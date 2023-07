BEKIJK: Yanina Wickmayer pakt in Warschau haar vierde dubbeltitel

Voor de 33-jarige Wickmayer is de overwinning in het dubbelspel de kers op de taart na een heel goede week.

In het enkelspel schopte ze het tot in de halve finales, nadat ze onderweg haar dubbelpartner Watson had geklopt in de kwartfinales.

Maar tegen Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, was onze landgenote net niet opgewassen.

In het dubbelspel lukte het wel om de finale te halen. Tegen de Poolse vrouwen Piter en Falkowska werd het twee keer 6-4.

Het is de vierde WTA-dubbeltitel voor Wickmayer. In 2013 won ze in Luxemburg, in 2016 in Washington en vorig jaar in Seoel.