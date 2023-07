BEKIJK: Is dit het punt van het toernooi op Wimbledon?

De Russische tennisspeler Andrej Roebljov heeft het publiek doen opveren op Wimbledon. Zijn tegenstander Aleksandr Boeblik dacht dat het punt binnen was, maar Roebljov gooide zich nog naar de bal en sneed hem prachtig over het net. "Een van de knapste punten in jaren", klonk het op het grandslamtoernooi.