Zverev staat voor 3e jaar op rij in halve finale, Ruud klopt Rune in Scandinavische clash

Een jaar geleden ging Alexander Zverev (ATP 27) aan de Porte d'Auteuil met krukken van het terrein nadat hij in zijn halve finale tegen Rafael Nadal zijn rechterenkel had omgeslagen. Na een jaar vol blessureleed is hij nu gebrand op revanche.

In de kwartfinales trof de Duitser de Argentijnse toernooirevelatie Tomas Etcheverry, het nummer 49 van de wereld leek op papier een hapklare brok.

Zverev begon goed en pakte de eerste set, maar de 23-jarige Argentijn etaleerde in de tweede set zijn kunnen: Etcheverry hing met 6-3 de bordjes weer in evenwicht.

Zverev moest reageren en deed dat ook. Met knap tennis haalde hij set drie en vier binnen, boeken toe. Zverev staat zo voor het derde jaar op rij in de halve finales in Parijs, het is zijn zesde halve finale op een grandslamtoernooi.