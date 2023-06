Primeur voor Vliegen en Gillé: dubbelduo voor het eerst in halve finales Roland Garros

Sander Gillé Gillé en Joran Vliegen, respectievelijk 40e en 41e op de wereldranking, wonnen in de kwartfinales in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Argentijnen Maximo Gonzalez (ATP 31) en Andres Molteni (ATP 25), de 14e reekshoofden.

In de tweede set haalden Gillé en Vliegen een 0-3 achterstand op. Voor de 32-jarige Gillé en de 29-jarige Vliegen is het de eerste keer dat ze in de halve finales staan van een grandslamtoernooi in het dubbelspel. In 2022 en 2021 haalden ze de derde ronde in Parijs.

Voor een plaats in de finale spelen de Limburgers tegen ofwel de Nederlands-Duitse tandem Matwe Middelkoop (ATP 23)/Andreas Mies (ATP 29) ofwel het Salvadoriaans-Nederlandse duo Marcelo Arevalo (ATP 6)/Jean-Julien Rojer (ATP 6).