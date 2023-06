Dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen op een drafje naar derde ronde in Parijs

In de eerste ronde hadden onde landgenoten de Kroaten Nikola Mektic (ATP 15) en Mate Pavic (ATP 13), ex-nummers 1 van de wereld, uitgeschakeld.



In de tweede ronde gingen ze vlot voorbij de Tsjech Jebay en de Venezolaan Martinez. Het werd 6-1 en 6-2 na amper 45 minuten.



Om door te stoten naar de kwartfinales, moeten Gillé en Vliegen nu voorbij de Indiërs Yuki Bhambri en Saketh Myneni of de Mexicaans-Franse connectie Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (het negende reekshoofd).



De 32-jarige Gillé en de 29-jarige Vliegen staan voor de vierde keer op rij op de tabel van Roland Garros. In 2022 en 2021 haalden ze ook de derde ronde. In 2019 bereikte Vliegen aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin de kwartfinales in Parijs.