Beatriz Haddad Maia gaat Gustavo Kuerten achterna op Roland Garros

Gustavo Kuerten was de laatste Braziliaan in de halve finales van Roland Garros. De goedlachse krullenbol won het grandslamtoernooi in 1997 (na een halve finale tegen Filip Dewulf), in 2000 en in 2001.

22 jaar later krijgt hij met Beatriz Haddad Maia een opvolgster in Parijs. De nummer 14 van de wereld klopte Wimbledon- en US Open-finaliste Ons Jabeur in 3 sets.

De Tunesische topspeelster produceerde meer winners in de kwartfinales, maar zette daar ook veel fouten tegenover. Uit frustratie schopte ze een bal weg, een bal die binnen was gevallen.

Dankzij haar stunt komt Haddad Maia volgende week de top 10 binnen. Morgen wordt ze de allereerste Braziliaanse in de halve finales van een grandslamtoernooi sinds 1968. Maria Bueno zaliger haalde toen de laatste 4 op de US Open.