2 op 3 voor Belgische vrouwen in dubbelspel: Mertens en Minnen door, Flipkens out

Elise Mertens had gisteren een dubbele shift gedraaid, want na haar stuntzege tegen Jessica Pegula in het enkelspel mocht ze ook aan de bak in het dubbelspel.



De organisatie van Roland Garros heeft blijkbaar weinig genade met Mertens, want een dag later stond ze al meteen opnieuw als eerste geprogrammeerd.



Het Braziliaans-Wit-Russische duo Martins-Sjimanovitsj bleek gelukkig niet altijd weerbarstig. In de eerste set kregen ze nochtans 3 setpunten, maar die lieten ze allemaal liggen en in de tiebreak trokken Mertens en haar Australische partner Storm Hunter het laken naar zich toe.



Hierna draaide de motor op volle toeren en in de slotset maakten ze zich er in minder dan een halfuurtje vanaf.