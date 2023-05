Ysaline Bonaventure moet inpakken op Roland Garros na kansloze nederlaag: "Schim van mezelf"

"Ik was niets waard vandaag"

Bonaventure trok een harde conclusie: "Ik was niets waard, was een schim van mezelf. Veel meer kan ik er ook niet over vertellen."



"Ik weet ook niet waarom het niet lukte en dat is best frustrerend. Mijn tegenstandster heeft zeker goed gespeeld, maar ik heb haar ook niets in de weg gelegd."



De Belgische nummer 2 was nochtans met veel vertrouwen nar Parijs gekomen. "Mijn voorbereiding was super. Zelden heb ik zo goed gespeeld in aanloop naar een grandslamtoernooi. Dat je dan op het court een totale nul bent, is een hele teleurstelling. Voor mezelf en voor mijn team."



"Dit was niet mijn eerste grandslamtoernooi, ik heb al eerder in grote stadions gespeeld, maar nooit eerder was ik zo verlamd. De benen wilden niet mee, de armen ook niet. Ik kreeg het ene punt na het andere om de oren en had geen enkel antwoord klaar. Het was 55 minuten lang afzien."



Mogelijk komt Bonaventure met de Hongaarse Panna Udvardy nog in het dubbelspel in actie. "We staan als eerste reservepaar op de lijst. Het zou goed zijn voor de portefeuille, maar het is niet daarvoor dat ik naar hier gekomen ben."