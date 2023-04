Zorgen (aan de elleboog) bij Djokovic houden aan: ook in Bosnië moet hij al vroeg inpakken

Vorige week werd de 35-jarige Djokovic verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van het toptoernooi in Monte Carlo. Hij droeg toen in het duel tegen het Italiaanse toptalent Lorenzo Musetti een stevig verband rond zijn elleboog, waaraan hij enkele jaren geleden al eens werd geopereerd.

In aanloop naar zijn eerste partij in Banja Luka, tegen de in Sint-Lambrechts-Woluwe geboren Fransman Luca Van Assche (ATP 87) in de achtste finales, liet "Djoko" nog weten te blijven sukkelen met zijn elleboog, die "niet ideaal" aanvoelde.

Ook in de kwartfinale tegen zijn landgenoot Dusan Lajovic wisselde Djokovic goede met slechte momenten af. Lajovic profiteerde en won in twee sets: 6-4 en 7-6 (8/6). De zorgen houden dus aan bij 's werelds nummer één.

Voor Djokovic was het graveltoernooi van Banja Luka een voorbereiding op Roland Garros, waar hij over ruim een maand voor een derde keer hoopt te zegevieren (na 2016 en 2021).