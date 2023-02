Nummer 1 in het dubbel toont Bonaventure in Mexico dat ze het ook alleen kan

Siniakova won al drie WTA-titels in het enkelspel, maar kent vooral succes in het dubbelspel, waarin ze het nummer 1 van de wereld is. Zo won ze al zeven grandslams, telkens aan de zijde van haar landgenote Barbora Krejcikova.

Het duo verlengde begin dit jaar hun titel op de Australian Open en won zo de laatste vier grandslams waaraan ze deelnamen (Australian Open 2022-2023, Wimbledon 2022 en US Open 2022).

Maar Siniakova kan ook alleen haar vrouwtje staan, bewees ze tegen Bonaventure. Vooral in de eerste set kreeg de Luikse een oplawaai met 5(!) love games. Alleen in het vijfde spelletje kon Bonaventure drie puntjes scoren.

Dan was de tweede set een pak beter voor Bonaventure. Ze kon gelijke tred houden tot 5-5, maar moest dan toch het hoofd buigen. In de kwartfinales neemt Siniakova, het vierde reekshoofd, het op tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.