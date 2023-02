Mertens overleeft kwalificaties, maar sneuvelt in 1e ronde in Doha tegen Collins

Mertens had in de kwalificaties al wat matchritme kunnen opdoen onder de Qatarese zon en dat toonde ze meteen met een break tegen Collins. Maar die goede start werd al snel ongedaan gemaakt toen ze zelf drie keer haar opslagspelletje verloor: 6-4 in de eerste set.

Ook in de tweede set worstelde Mertens met haar eigen opslag. Onze landgenote kwam 0-2 en 3-5 achter, maar kon steeds orde op zaken stellen met een break.

In de tiebreak dwong Mertens zelf een setpunt af, maar dat kon ze niet verzilveren. En dat brak haar zuur op: met 8-6 trok Collins de partij over de streep.

Collins neemt het nu in de tweede ronde op tegen nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. Mertens hoeft haar koffers nog niet te pakken, want samen met de Wit-Russische Viktoria Azarenka komt ze nog uit in het dubbelspel.