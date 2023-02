Elise Mertens wint meteen 9 games op een rij in Abu Dhabi

Trevisan kwam er helemaal niet aan te pas. Na 31 minuten stond er 6-0 op het bord en ook in de tweede set gaf ze meteen haar opslag prijs (3-0). Ze bood een beetje weerwerk in de 2e set, maar liet breakballen liggen.



Mertens keek niet meer om en maakte er na 1u15' een eind aan. De Belgische nummer 1 komt in de tweede ronde uit tegen het Russische vierde reekshoofd Veronika Koedermetova (WTA-11). De voormalige dubbelpartner van Mertens was vrij in de eerste ronde.



In de onderlinge duels staat het 4-1 in het voordeel van Mertens.



Ysaline Bonaventure (WTA-96) sneuvelde maandag in de tweede en laatste ronde van de kwalificaties. Ze verloor met 6-1 en 6-4 van de Canadese Rebecca Marino (WTA-74).