David Goffin vliegt er in Rotterdam meteen uit tegen kwalificatiespeler

In zijn vorige 2 duels tegen Grégoire Barrère leed David Goffin geen enkele keer setverlies. Dat was op Roland Garros 2017 en de US Open 2019.

Barrère dook dit jaar voor het eerst in zijn carrière de top 75 binnen op de ATP-ranking. In de vorm van zijn leven dus.

Goffin was nergens in de eerste set en liet zich al zijn opslagspelletjes afsnoepen door de 28-jarige Fransman. 0-6 was het verdict.

In de 2e set hielden Goffin en Barrère gelijke tred. De Fransman versierde in de tiebreak 3 matchpunten, Goffin drong niet meer aan.